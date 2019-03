Secretaria do Turismo promove Curso de Gestão de Projectos Culturais

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura leva a efeito o Curso de Gestão de Projectos Culturais, a ter lugar de 25 a 29 de Março, no Centro de Estudos de História do Atlântico, de segunda a sexta-feira das entre as 9h30 e as 17h30.

Trata-se de um curso destinado a todas as entidades e agentes culturais sediados na Região Autónoma da Madeira.

O que é um projecto e a gestão de projectos, o que são projectos sociais e culturais, o ciclo da vida de um projecto, a análise de contexto, condicionantes e pressupostos, metodologias de planeamento, definição de objectivos, indicadores e metas dos projectos são alguns dos temas que serão desenvolvidos neste Curso de Gestão de Projectos Culturais que se realiza no âmbito do Plano de Formação Profissional para o Sector da Cultura, definido pela Direcção Regional de Cultura para 2019.