Sara Barros Leitão no Baltazar Dias a 6 e 7 de Dezembro

O espectáculo “Teoria das Três Idades” estreou em 2019, no subpalco do Rivoli, passou pela Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II em Janeiro deste ano, e termina a sua digressão no Baltazar Dias.

Este espectáculo marca a estreia de Sara Barros Leitão como encenadora, depois de um mergulho solitário no arquivo do Teatro Experimental do Porto. É a odisseia de uma jovem actriz à procura da beleza das pequenas histórias imperfeitas de uma companhia que aos 66 anos não recebe apoio do Estado.

Foram caixas e caixas de cartão retiradas do lugar, cartas caligrafas e rasuradas, provenientes de uma época em que era necessário fintar a censura, sobre as quais um olhar livre e atentou pousou novamente, vagarosamente, com a jovem criadora a desacelerar o tempo em busca do tempo perdido, na procuro dos pequenos detalhes e do encanto das pequenas histórias que cosem a grande História.

“Não me interessou fazer um espectáculo espectacular, porque não é essa a pessoa que eu sou. Acho que se fosse totalmente feliz não podia ser artista. Eu também trabalho com a felicidade, mas é por sofrer que consigo reconhecer esse estado de felicidade”, explica a actriz de 29 anos.

O trabalho documental e simultaneamente autobiográfico apresenta relatos incontornáveis do problema intemporal da falta de verbas, narrações de infiltrações nos camarins e da devastação de um incêndio, lutas sindicais e as reivindicações para a profissionalização do sector, a emancipação das artistas de teatro, ordens de despejo, o depoimento de um sócio do Teatro indignado com a falta de pudor patente numa peça ou até uma tabela de ensaio, ao qual um actor faltou.

“Acabo por gostar da peça pelos defeitos que tem, porque apaixono-me por coisas defeituosas. Mas não é aquilo que eu sonhei, enquanto criadora. E este projecto também é sobre isso, sobre o facto de não termos de estar sempre à altura. É sobre histórias falhadas”, acrescenta Sara Barros Leitão. A peça é também sobre a importância de lembrar aquilo que devemos a quem chegou antes de nós.

Este espectáculo é um manifesto a favor do teatro e da memória, de como eles devem ser defendidos e preservados, e mostra como se podem fixar histórias, algumas cómicas, outras tocantes, de forma respeitosa e bela.

Sara Barros Leitão consegue dar-nos, em hora e meia, uma fotografia da história do Teatro Experimental do Porto e do muito que, ao longo dos anos, contribuiu para o teatro em Portugal.