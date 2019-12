Sandra e Ricardo prosseguem ‘tournée’ nacional e actuam sexta-feira na Ponta do Sol

Dando continuidade à celebração dos seus 25 anos de carreira artística com a ‘tournée’ #Portugal2019, a dupla Sandra&Ricardo regressa, esta sexta-feira (dia 20 de Dezembro, à Madeira para participar num espectáculo de Natal, com a Orquestra Bandolinistica Ribeira-bravense.

O Centro Cultural John do Passos, na Ponta do Sol, servirá de palco para recriar musicalmente esta quadra natalícia num evento onde o dueto se faz acompanhar por crianças e jovens do Concelho da Ribeira Brava, produção dirigida pelo Professor Eleutério Corte.

O concerto decorrerá pelas 19h30.

De referir que, nas últimas semanas, os irmãos Sandra e Ricardo percorreram vários locais de Portugal Continental (Viana do Castelo, Viseu, Porto, Aveiro, Nazaré, Setúbal e Lisboa), tendo inclusivamente participado no IV Encontro de Investidores da Diáspora, em Viseu, iniciativa onde partilharam as suas experiências como emigrantes.

“Felizes estamos pelo carinho recebido, pelo apoio ao nosso trabalho e pela recepção do publico que nos tem acolhido em todas as cidades e vilas portuguesas onde chegamos a apresentar mais do que somos e das nossas culturas. Sem dúvida, somos cidadãos do mundo, com uma enorme responsabilidade, a de divulgar as nossas riquezas e valores culturais que nos fazem ser diferentes”, destacou a dupla que promete “mais surpresas” para o próximo ano.