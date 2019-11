Sábado há Serenata ao Luar no Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal em colaboração com a Associação de Antigos Alunos de Coimbra, irá este sábado, 9 de Novembro, às 21 horas, uma Serenata ao Luar, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, junto à Capela.

O evento pretende celebrar os 50 anos da chegada do homem à Lua e os 30 anos da Criação da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra da Madeira, que têm dinamizado vários eventos ao ar livre.

Do alinhamento do espectáculo fazem parte músicas como ‘Sonhar contigo oh Coimbra’ de Carlos Figueiredo, ‘Estrelinha do Norte’ de João Gonçalves Jardim, ‘Lá Longe’ de Florêncio de Carvalho, ‘Contos velhinhos’ de Ângelo Vieira e Augusto Vieira, entre outros.

O evento será de entrada livre e permitirá recordar e ouvir as vozes dos antigos estudantes que acompanham os trinares das guitarras de Coimbra.

Recorde-se que o Fado de Coimbra ou Canção de Coimbra é um género musical urbano com origem na cidade desse nome, fortemente associado à Universidade. Integrada no todo do centro histórico de Coimbra, da Universidade e da cultura associada a esses cenários centenários, o Fado de Coimbra é ele próprio uma manifestação de cultura portuguesa reconhecida como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.