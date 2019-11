Rock anima Jardim Municipal na sexta-feira

No próximo dia 8 de Novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove dois concertos de rock, no Jardim Municipal do Funchal. Os concertos incluirão a actuação de Kairos e Major Cafeína.

Kairos é um grupo musical que se juntou a partir de uma oportunidade casual, em 2018. O trio (composto por guitarra, vozes e percussão) foi ganhando o carinho do público que frequentava um recente espaço na Zona Velha do Funchal (Taberninha Zé Vitória), onde actuava quinzenalmente às sextas-feiras. O grupo é formado por: Cristina Coelho (Voz), Ricardo Canessa (Guitarra/Baixo e Voz), Miguel Moreira (Percussão/Bateria) e João Freches (Teclas).

Já os Major Cafeína são uma banda com aproximadamente 4 anos que, para além de músicas originais, fazem versões com uma identidade bem vincada dos grandes temas das bandas de rock português dos anos 80. A banda é composta por Luís Emanuel na Bateria, Carlos Daniel Freitas no Baixo, Rodolfo Sousa na voz, Jaime Teixeira na guitarra acústica, Nuno Nicolau nos teclados e Dino Olim na Guitarra eléctrica.

De realçar que, pelas 21 horas, será realizada uma projecção de vídeo, denominada ‘Um dia no Paraíso’, do artista José Zyberchema. São paisagens geradas por computador, que retratam mundos que existem no espaço digital.