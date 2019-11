Rigo 23 participa em workshop de Arte Pública na Universidade da Madeira

Um Workshop de Arte Pública, denominado ‘Um Percurso Pessoal com Implicações Colectivas’, é a nova aposta da Universidade da Madeira (UMa) que contará com a participação do artista plástico Ricardo Gouveia, mais conhecido por Rigo 23.

A iniciativa decorrerá nos próximos quatro sábados, dias 23 e 30 de Novembro, 7 e 14 de Dezembro, no Campus Universitário da Penteada, entre as 10h30 e as 13h.

Valendo-se de mais de três décadas de produção artística, com especial ênfase em arte pública e colaborativa, Rico 23 irá partilhar documentação visual e crónica oral para, a partir de uma série de trabalhos seus, propor diferentes problemáticas para consideração dos participantes do workshop, onde também serão partilhadas e analisadas as metodologias de concepção e implementação das diferentes obras apresentadas.

O workshop é organizado pelo conselho de curso da Licenciatura em Artes Visuais da UMa, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, e pretende contribuir para uma transmissão de conhecimentos dentro dos moldes semelhantes aos dos estágios profissionais, para debater, explorar e examinar as dimensões éticas, políticas, estéticas e técnicas das dinâmicas participativas no campo da arte pública a partir de modelos indutivos de conhecimento.

É ainda objectivo a promoção do desenvolvimento de posicionamentos intelectuais alicerçados em experiências práticas e de estratégias e metodologias de trabalho que potencializam um diálogo mutuamente enriquecedor entre o/a artista e o seu público/colaboradores.

As inscrições já estão abertas e prolongam-se até às 14h do dia 21 de Novembro, através do endereço http://cda.uma.pt. A participação tem o custo de 20€ para os estudantes de Artes Visuais e de 40€ para o público em geral.