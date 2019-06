Recreio União da Mocidade apresenta amanhã ‘Sexteto / Septeto Passos de Freitas’

O Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, recebe amanhã, 26 de Junho, às 19h30, o lançamento do livro com CD intitulado ‘Sexteto / Septeto Passos de Freitas’.

A edição desta obra culmina de um trabalho árduo de pesquisa e da vontade do Recreio União da Mocidade (RMUM) de concretizar um dos sonhos do Maestro Eurico Martins, que era precisamente a reedição desta obra que conta com parte integral das gravações históricas do septeto / sexteto Passos de Freitas realizadas entre 1928 e 1929.

Neste sentido, será também apresentado o novo projecto musical da Associação Recreio Musical União da Mocidade, designado por ‘O Sexteto Eurico Martins’, composto por André Martins (Primeiro Bandolim), Catarina Caldeira (Segundo Bandolim), Nuno Gomes (Bandola), Hugo Dias (Bandoloncelo), Afonso Gouveia (Guitarra) e Pedro Sousa (Guitarrom).

A apresentação contará com o presidente do RMUM, Gil Carôto, Paulo Esteireiro e Duarte Mendonça.