Quinteto de sopros ‘Atlântida’ actua sábado no Salão Nobre da Assembleia Regional

‘Três séculos de criação e estética musical’ é a sugestão do Quinteto de Sopros ‘Atlântida’ da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para o concerto do próximo sábado, 8 de Fevereiro, no salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O espectáculo musical marcado para as 18 horas, percorre a estética musical do séc. XVIII/XIX, através do compositor, violoncelista e maestro alemão Franz Danzi e do Quinteto em sol menor do francês Jaques Ibert, com ‘Trois Pièces Breves’ extraído da música francesa do séc. XX.

A performance musical complementa-se com o ‘Quintette en forme de Choros’, do brasileiro Heitor Villa-Lobos, considerado o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos, não só pela sua representatividade na musica clássica brasileira, mas também pela sua multifacetada actividade como músico.

O quinteto ‘Atlântida’ é composto por profissionais da Orquestra Clássica da Madeira. Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1).

Programa

Franz Danzi [1763-1826] - Quinteto em sol menor op. 56 Nr. 2

Jaques Ibert [1890-1962] - Trois Pièces Breves

Heitor Villa-Lobos [1887-1959] - Choros Nr. 2 para flauta e clarinete

Heitor Villa-Lobos [1887-1959] - Quintette en forme de Choros