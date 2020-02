Quarteto de Cordas ‘Atlântico’ actua no Belmond Reid’s Palace

O Quarteto de cordas ‘Atlântico’ da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) actua amanhã, 5 de Fevereiro, às 21h30, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

Será uma performance marcada por propostas música de câmara e da formação tutti, com sugestões que vão desde o período barroco até à actualidade.

Formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, o Quarteto de Cordas ‘Atlântico’, interpreta, nesta actuação, obras de compositores de referência da história da musica. Primeiro, com uma substância musical mais profunda, de A. Borodin, e depois com uma sugestão musical menos complexa, mas não menos intensa, através da ‘Lista de Schindler’ de John Williams, Berceuse de Gabriel Fauré, e o tango ‘Por uma Cabeza’, de Carlos Gardel.

Segundo Norberto Gomes, director artístico da OCM, o compromisso musical surge através da “dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica”, e da “importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco”.

O Belmond Reid’s Palace acolhe, a partir das 21h30, Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo. “Músicos jovens, dedicados e experientes, que tocam com paixão, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região”, refere Norberto Gomes.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do hotel e custam 20 euros com uma bebida no Cocktail Bar.

Programa

A. Borodin [1833-1887] – Quarteto de Cordas nº 2 em Ré Maior

John Williams [*1932] – Schindler’s List

Gabriel Fauré [1845-1924] – Berceuse

Carlos Gardel [1890-1935] – Por uma Cabeza