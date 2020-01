Presidente do Conselho Internacional de Museus - Europa nas Conferências do MASF

Luís Raposo é o convidado principal da nova edição de ‘As Conferências do Museu, espaço de partilha de conhecimentos e experiências promovido pelo Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF). A edição deste ano realiza-se nos dias 12 e 13 de Março no espaço museológico. O evento será palco para a apresentação da nova imagem do MASF e da nova edição do MASF Journal.

O presidente do Conselho Internacional de Museus (International Council of Museums International – ICOM) é o conferencista principal deste ano. Além dele participam nos trabalhos do primeiro dia Ana Kol, em representação do Museu Nacional de Arte Antiga, mais propriamente da Galeria de Têxteis deste museu; Mariano Piçarra, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian; Teresa Morna, do Museu de São Roque, em Lisboa; e Fernanda Cavalheiro, da empresa Overshoot Design. Da Madeira, integram o programa Francisco Clode, que vai apresentar ‘A Museografia como interpretação de um Lugar/ O Convento de Santa Clara do Funchal’, e Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes, no papel de moderadora. A abertura da edição de 2020 está a cargo do director do MASF, João Henrique Silva.

O conferencista principal do segundo dia é Francisco Providência, da Universidade de Aveiro. Os trabalhos continuam depois com Susana Rosmaninho, da Associação Contentor e Conteúdo e uma abordagem entre a arquitectura e museologia; com Susana Gonzaga, da Universidade da Madeira, que vai abordar a importância do Património e Cultura no ensino do Design; com Francisco Pimentel, da Direcção Regional da Cultura dos Açores, sobre o papel do arquitecto na construção discursiva; e com Paulo Providência, da Universidade de Coimbra, que traz á Madeira o caso da museografia do tesouro-museu da Sé de Braga.

O programa deste ano inclui uma visita técnica ao Museu de História Natural do Funchal com Manuel Biscoito e Ricardo Araújo, deste museu, e com Susana Jesus e Miguel Malaguerra do atelier MSB Arquitectos.

As inscrições já estão abertas, decorrem até 13 de Março. Até ao dia 10 são mais baratas, custam 30 euros para o público em geral, 20 para profissionais de museus, 15 para estudantes e desempregados e para os participantes com póster. A estes valores, acrescem 10 euros se as inscrições forem realizadas nos dias 11, 12 ou 13 de Março.