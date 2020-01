As colecções e os concertos da Fundação Calouste Gulbenkian vão passar pela Madeira graças ao protocolo que vai ser celebrado entre a Assembleia Legislativa da Madeira e esta instituição.

A ‘Gulbenkian Itinerante’ já partilha com várias localidades do país a programação artística da Fundação, com exposições de obras de arte, mas é a primeira vez que este riquíssimo acervo vai ser admirado na Região.

O ‘acordo princípio’ foi alcançado, em Lisboa, entre o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, e o administrador executivo da Fundação, Guilherme d’Oliveira Martins.

Os eventos culturais vão acontecer na sede do parlamento madeirense. “A ideia é levar um conjunto de exposições de artes plásticas de alta qualidade da Fundação à Madeira, por via da Assembleia Legislativa e com exposição no Salão Nobre”, explicou José Manuel Rodrigues, no final da reunião. Além das obras de arte, o programa inclui concertos da instituição.

José Manuel Rodrigues destaca que esta é uma colaboração de “extrema importância, porque é dar a ver aos madeirenses um conjunto de manifestações culturais a que muitas vezes não estamos habituados porque esses eventos não chegam à Região Autónoma da Madeira”.

“Os madeirenses (..) têm uma dívida de gratidão com esta Fundação porque ao longo de muitos anos as suas bibliotecas itinerantes ajudaram a formar muitas gerações e ajudaram a que muitos jovens pudessem aprender a ler e a escrever”, salientou ainda o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Recorde-se, que durante mais de quatro décadas, as Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian levaram a todo o país livros que foram seleccionados por muitos pedagogos e escritores, entre eles o poeta madeirense, já falecido, Herberto Helder. Estima-se que o projecto chegou a mais de dois milhões de pessoas que de outra forma não teriam lido os livros que leram.

“Este projecto Gulbenkian Itinerante volta assim a ser um ponto central, também, nas relações entre a Região e a Fundação”, frisou José Manuel Rodrigues.

Como contrapartida o presidente referiu em Lisboa que a “Assembleia Legislativa predispõe-se em trazer à Fundação alguns eventos de qualidade que possa vir a realizar no futuro”, concluiu.