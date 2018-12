‘Di Noise’, nome artístico da portossantense Denisa Silva, não conseguiu passar, esta noite, à fase seguinte do programa de talentos vocais ‘The Voice Portugal’, emitido pela RTP1. A concorrente da equipa de Áurea interpretou “Million Reasons”, de Lady Gaga.

‘Di Noise’ esteve na prova chamada ‘Tira-teimas’ com os concorrentes Leo (“Plug in Baby”), Francisco Moreira (“E depois do adeus”) e Márcia Trambulo (“The Voice Within”). Foi esta última quem passou à fase seguinte.