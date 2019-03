Porto Santo será a capital do atum durante seis dias

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, a II edição do Festival Rota do Atum será o palco das atenções gastronómicas, entre os dias 4 e 9 de Junho, em Porto Santo. Um festival que, para lá das inúmeras iniciativas técnicas e lúdicas, levará até à ilha da Madeira alguns dos mais prestigiados chefs, nacionais e internacionais, que confecionarão verdadeiras iguarias em que o atum será o rei.

Este ano o festival contará com chefs de três países convidados: Japão, Filipinas e Austrália, para além dos profissionais de Portugal, Espanha, Itália e França, que já haviam participado na I edição deste evento.

Concurso ‘O Atum é a Estrela’

‘O Atum é a Estrela’ é uma das iniciativas que irá decorrer durante o Festival Rota do Atum, e que promete ser um dos momentos altos do evento. Trata-se de um concurso gastronómico que, como o próprio nome indica, privilegiará a criatividade e o tempero dos concorrentes. As inscrições estão abertas somente aos profissionais de cozinha com restaurantes em Porto Santo, e irá eleger os três melhores cozinheiros. A novidade do programa em 2019 é que para além da categoria “Profissionais”, este ano haverá também a categoria “Restaurante”.

Promovido pela unidade hoteleira Vila Baleira Resort, o Festival Rota do Atum, que tem como objectivo, para lá da animação, dar a conhecer a importância que esta iguaria assume na economia, não só da ilha de Porto Santo, como do próprio continente, conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira e, ainda, da Associação de Promoção da Madeira. Várias entidades privadas, designadamente 15 restaurantes de Porto Santo e diversos fornecedores, assim como outras unidades hoteleiras da ilha, também se associaram ao evento, que pretende ser uma alavanca para promover o peixe que mais abunda ao largo daquela ilha, assim como o próprio turismo na região.

Hirotoshi Ogawa e Shinya Koike, dois dos maiores representantes da cozinha nipónica no mundo, ou José Cordeiro, que será o embaixador da edição 2019 deste festival, e António Vieira, que são dois dos mais conhecidos chefs do nosso país, irão ser alguns dos protagonistas do evento.

Mas outras experiências, certamente inesquecíveis, esperam os visitantes deste festival. Desde logo a possibilidade de realização de visitas aos atuneiros, acompanhadas por pescadores, ou a animação lúdica prevista para os seis dias do festival, com showcookings, música, fotografia, danças, tertúlias e workshops.

A Região Autónoma da Madeira é, a nível nacional, responsável por mais de 60% da cota total da pesca do atum, sendo que as águas atlânticas ao largo da ilha do Porto Santo fazem parte da rota dos cardumes que percorrem os oceanos.