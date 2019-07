As portas do Parque de Santa Catarina, recinto onde até domingo decorre a edição de 2019 do festival Summer Opening, já abriram. Mal o recinto foi aberto, as pessoas que já começavam a fazer uma fila enorme na subida da Avenida do Infante, começaram a entrar. Os concertos iniciam-se daqui a pouco, sendo que os primeiros a subir ao palco serão Ordek, Pbrezzy e Drope.