‘Pequenas Conversas Grandes Descobertas’ abordam igualdade de género

Decorre ontem e hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a segunda temática do ciclo ‘Pequenas Conversas Grandes Descobertas’. Este é uma série de eventos da Associação Casa Invisível em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, que pretende abordar temáticas importantes e urgentes na sociedade numa linguagem simples e acessível ao público infantojuvenil.

Ontem, estiveram nas duas sessões escolares, cerca de 75 estudantes, com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos, numa actividade teatral e interactiva com a temática ‘Azul ou Cor-de-rosa: O que é a igualdade de género?’. Hoje às 19 horas, haverá uma sessão para famílias. Esta actividade enquadra-se na Semana da Igualdade comemorada pela Câmara Municipal do Funchal.

As actividades são concebidas e dirigidas pela mediadora cultural Catarina Claro, a actriz Sara Cíntia e a artista plástica Cristiana de Sousa.