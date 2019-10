Participação em concursos internacionais de Expressão Plástica tem vindo a crescer de ano para ano

Como vem sucedendo há mais de uma década, a Direcção Regional de Educação (DRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), medeia anualmente o processo de divulgação, recolha e envio de trabalhos de alunos para concursos internacionais de Expressão Plástica, difundindo assim o bom trabalho feito ao nível das artes visuais nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Nesta linha de acção, já se verificaram participações em concursos internacionais na Eslovénia, Polónia, Bielorrússia e Bulgária.

A associação Nova Zagora, em parceria com o Duga Art Studio, promove anualmente uma exposição de arte juvenil na cidade com o mesmo nome, na Bulgária, considerada um centro de arte, onde artistas de diferentes países apresentam as suas obras. Não existe um tema específico a explorar, ficando ao critério de cada professor a abordagem temática com os seus alunos, privilegiando-se a criatividade e originalidade características das crianças e jovens.

De salientar que este evento recebeu, em 2019, milhares de trabalhos oriundos de 32 países dos quatro cantos do mundo e, ainda assim, foram muitos os alunos das escolas da Região galardoados com a atribuição de prémios e distinções. Na última edição da competição, 27 alunos da RAM, que esteve representada por 516 trabalhos, viram o seu trabalho reconhecido.

A participação nestes concursos tem vindo a crescer de ano para ano, reflexo do trabalho realizado na valorização das artes na escola, na motivação de professores e alunos e no reforço da importância desta área na educação artística dos alunos e, consequentemente, na formação integral de cidadãos críticos e responsáveis.

Neste ano lectivo, a DRE já procedeu à divulgação do regulamento por todas as escolas da RAM, estando neste momento a aceitar trabalhos para submeter a concurso.

Durante o mês de Março de 2020, na Bulgária, o júri do concurso irá reunir para observar e analisar a totalidade dos trabalhos submetidos e selecionar todos aqueles que integrarão a exposição na Rusi Karabiberov Art Gallery, com inauguração prevista para o dia 1 de Junho de 2020.

À semelhança dos anos anteriores, a DSEA conta com a forte mobilização dos professores de Expressão Plástica das nossas escolas para, mais uma vez, garantir a presença dos trabalhos dos seus alunos neste prestigiante concurso, com a grande qualidade artística já demonstrada em anteriores edições, deste e de outros concursos internacionais.

Deste modo, confiantes no trabalho que tem sido desenvolvido nesta área, ficamos expectantes por mais um ano de grande sucesso internacional dos nossos alunos ao nível das artes visuais.