Pai Natal chega sábado ao Madeira Shopping

No próximo dia 23 de Novembro, sábado, pelas 12 horas, o Madeira Shopping recebe a chegada do Pai Natal, o momento mais aguardado da quadra natalícia. Até ao dia 23 de Dezembro, as crianças vão poder conhecer o simpático ‘velhote das barbas brancas’, no piso 0 daquele centro comercial.

No mesmo local, haverá três casas, cada uma com uma actividade diferente. Cozinha do Pai Natal (piso 0), onde vão ser confeccionadas diversas receitas tradicionais madeirenses, com ênfase aos produtos e sabores regionais como o mel e a banana. A CandyShop será a casa mais doce. Um espaço muito colorido e decorado, no qual as crianças vão poder ter acesso a pipocas, algodão doce, gomas e marshmallows, também localizada no piso 0. A Loja dos Brinquedos (piso 0) será um espaço decorado como se fosse uma loja real. Vai ter legos, puzzles, desenhos, carros, bonecas e tudo poderá ser utilizado para brincar.

No dia 23 de Novembro, o Natal arranca com o Teatro Musical ‘Um Natal Doce’, pelas 11h30. O teatro relata uma história na fábrica de brinquedos, na Lapónia, conhecida como a terra do Pai Natal. Este musical narra a história dos ajudantes da fábrica do Pai Natal para criar o doce mais incrível de Natal.