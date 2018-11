Pai Natal ‘aterra’ este sábado no La Vie

O Pai Natal chega ao La Vie este sábado, pelas 16 horas, e com ele trará muitas surpresas e animação para miúdos e graúdos.

A animação inicia-se com um teatro criativo e divertido, que conta com a presença de alguns dos finalistas do concurso de talentos promovido pelo La Vie, o ‘Mostra o Que Vales’, dando uma vez mais palco às jovens promessas da área musical da Região, em formato de agradecimento por todo o empenho demonstrado.

O teatro de Natal inaugura com o ‘Duende Chefe’ e a mascote do La Vie, o já conhecido ‘Vivi’, preocupados com o atraso fora do comum do Pai Natal. Enquanto aguardam pela tão esperada chegada, procuram diversas formas de entreter as crianças.

De seguida o Pai Natal chega à Praça da Restauração de forma nunca antes vista, que apenas será revelada no próprio dia. Depois da chegada, a animação prossegue com o desfile do cortejo do Pai Natal pelo centro comercial, tendo as crianças oportunidade de entregar a sua carta ao Pai Natal. Neste caso em particular, o La Vie promove um passatempo com necessidade de inscrição de 9 a 23 de Dezembro, onde a melhor carta ao Pai Natal recebe um prémio, sendo o vencedor anunciado até dia 27 de Dezembro.

Mas a animação de Natal não acaba aqui: nos dias 8, 16 e 22 de Dezembro, a partir das 11 horas e nos dias 2, 9, 15 e 23 de Dezembro, às 16 horas, o La Vie oferecerá diversos ateliês e animação gratuita para os mais novos com Leda Pestana, a contadora de histórias.

A presença do Pai Natal e do Vivi acontecerá assim, em Dezembro, nos seguintes horários:

Entre as 12 e as 14 horas:

Dias 8 (sábado), 16 (domingo), 22 (sábado);

Entre as 17 as 19 horas:

Dias 2 (domingo), 9 (domingo), 15 (sábado), 23 (domingo.