Orquestra convida a descobrir solista e obras de referência

Gian Paolo Peloso é o violinista e maestro convidado do concerto de sábado da Orquestra Clássica da Madeira, a decorrer na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira a partir das 18 horas. Trata-se de um dos pontos altos da presente temporada, um espectáculo onde o público poderá ouvir obras de Verdi, Paganini e Brahms interpretadas pelo conceituado músico, assim como em primeira audição moderna duas obras do século XIX para violino e orquestra consideradas pela direcção da OCM de referência, as fantasias do violinista portuense Francisco de Sá Noronha, baseadas na ópera ‘O Trovador’ de Verdi e ‘A Filha do Regimento’ de Donizetti.

O programa integral é composto pela Abertura ‘La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi, segue-se Fantasia sobre o ‘Trovador’ de Verdi, de Francisco de Sá Noronha; Variações sobre um tema de ‘A Filha do Regimento’ de Donizetti, também do mesmo autor, La campanella, de Niccolò Paganini, e a fechar o concerto, a Sinfonia nº4 de Johannes Brahms.

Sobre o maestro e solista convidado, Gian Paolo Peloso é uma referência no violino em Itália, revela a Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a COM. Ivry Gitlis terá mesmo dito tratar-se de “um verdadeiro músico, da mais alta qualidade como solista e músico de câmara, um professor de violino de primeira classe, cuja prática honra a nossa profissão e o seu futuro.” Actualmente, Peloso dá aulas na Academia de Artes Performativas de Hong Kong, dividindo a carreira entre as salas de aula e as de concertos por vários continentes.

Outra estrela deste concerto é o seu violino, um instrumento de 1710, da autoria de Goffriller.

Sobre as obras de Francisco de Sá Noronha, a primeira audição moderna é apresentada pela orquestra madeirense numa parceria com a Musicamera Produções através de um projecto apresentado à Direcção-Geral das Artes (DGArtes).

Os bilhetes para este concerto estão à venda no centro comercial La Vie, na Loja Naturalmente Português. Podem também ser comprados no dia do espectáculo, à entrada. Custam 20 euros para o público em geral. Estão previstos descontos.