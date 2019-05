Orquestra Clássica dá concerto “mais madeirense” da temporada

Na temporada 2018-19, a Orquestra Clássica da Madeira, através do director artístico Norberto Gomes, procurou incluir obras musicais de autores madeirenses e repertório que pudesse ser interpretado por instrumentos populares da Madeira, tais como o Machete, o Rajão ou a viola. Assim, na actual temporada é possível encontrar momentos musicais pouco habituais na sala de concertos, em que o público pode assistir a obras musicais de autores regionais pouco conhecidos e ouvir as sonoridades pouco convencionais dos intrumentops rgeionais.

Desta feita, no próximo sábado (dia 25 de Maio), a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto da Orquestra de Cordas – Madeira Camerata, que poderá ser apelidado de um dos concertos “mais madeirense” da actual temporada.

No início do concerto, será possível ouvir de Boccherini o seu quinteto com viola, onde Herman Vandecauter utilizará uma viola francesa construída na Madeira cerca de 1850 por Octavianno João Nunes, pertença do espólio do MUSEUAPA.

Durante o concerto, Herman Vandecauter interpretará de vários compositores europeus peças em machete madeirense e rajão.

No final do concerto, será possível ouvir a obra musical do compositor madeirense Francisco Loreto (1974), intitulada Roza Polka, para Machete e Orquestra de Cordas [1846]. Nesta composição, o músico realiza um arranjo musical para orquestra de cordas, a partir de peças escritas originalmente para machete e viola em meados do século XIX, pelo compositor oitocentista da Madeira, Cândido Drumond de Vasconcelos (fl. 1841-c. 1875/6).

Esta composição contará com a colaboração especial dos solistas Herman Vandecauter (machete) e Roberto Moniz (viola francesa) e integra o ciclo ‘Os Nossos Instrumentos: Machete, Rajão, Viola’, que visa valorizar e dar a conhecer internacionalmente os instrumentos populares da Madeira, em contexto erudito. O convite ao instrumentista Herman Vandecauter, visa internacionalizar o repertório musical madeirense para instrumentos populares, envolvendo músicos estrangeiros de reconhecida qualidade artística.

Merece ainda destaque neste concerto, a execução do Concerto Grosso N.º 11, de António Pereira da Costa (c.1698-1770), compositor madeirense que foi mestre de capela da Catedral do Funchal, no século XVIII. Este concerto será precedido, como referido, pela execução do Quinteto com viola em Ré maior de Luigi Boccherini (1743-1804), permitindo assim o enquadramento da obra do músico madeirense, com uma obra italiana.

Resta referir que os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.