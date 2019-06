Obra sobre património religioso do Arco da Calheta apresentada hoje

Na Capela de Nossa Senhora do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta, decorreu hoje a apresentação do primeiro volume da colecção com o título “Arco da Calheta, património religioso e alguns aspetos do quotidiano”, do investigador Paulo Ladeira.

A obra foi apresentada pelo vice-presidente da Câmara da Calheta, Nuno Maciel, e por um residente do Loreto, Manuel Vieira, com a presença do pároco João Carlos Gouveia e do investigador Paulo Ladeira. O evento foi muito participado pelo público.