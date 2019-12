‘Natal no Palácio’ regressa amanhã com Concerto de Natal

A iniciativa ‘Natal no Palácio’ prossegue amanhã, 13 de dezembro, às 18h30, no Palácio de São Lourenço, no Funchal. Desta vez o eventos será palco do Concerto de Natal do Coro do Sindicato dos Professores da Madeira, com direcção artística de Noélia Fernandes.

Recorde-se que este espaço acolhe até 6 de Janeiro de 2020, a exposição temporária ‘Max Römer e o Natal Madeirense’, que pode ser visitada nos dias úteis, entre as 15h e as 17 horas . Além de algumas cedências públicas e privadas, as peças expostas pertencem maioritariamente à colecção de Edward Kassab, que contou com a colaboração de António Rodrigues e Filipe Gomes.

Esta exposição contará com uma visita orientada, na próxima segunda-feira, dia 16, pelas 15 horas, onde serão evidenciados os trabalhos deste pintor alemão realizados ao longo do seu percurso, que estão presentes em todos os salões do Palácio, datados da grande intervenção neste monumento em 1938-39, de que se assinalam agora 80 anos.

A visita termina na Sala do Jardim, onde se encontra esta exposição temporária.

As inscrições prévias para esta visita orientada poderão ser feitas pelo telef. 291202530 ou pelo email: [email protected]