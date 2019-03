‘Música a Norte’ chega domingo à Ponta Delgada

Depois de ter passado pelas Igrejas de São Vicente e Porto Moniz, o Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’ prossegue, no próximo domingo, dia 24 de Março, pelas 16h30, na Igreja do Senhor do Bom Jesus de Ponta Delgada, sendo o terceiro Concerto integrado nesta iniciativa.

O evento, que se realiza pela primeira vez na Região, é promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura para assinalar as celebrações dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

Sob a direcção artística de Carlos Nunes, este Ciclo de Música Barroca tem por objectivo a “promoção dos nossos bens e activos culturais e do património cultural edificado, associando-os a novas propostas que cativem o público e reforçando, simultaneamente, de forma descentralizada, o acesso da população à nossa oferta cultural. Oferta que, por sua vez, se enriquece através destas novas apostas”, refere nota da Secretaria Regional da Cultura.

O último dos quatro Concertos integrados no espectáculo ‘Música a Norte’ está marcado para o dia 31 de Março, na Igreja Matriz de São Jorge, em Santana.

A entrada é livre e aberta a qualquer pessoa.

‘Fé, devoção e poética musical no barroco do séc. XVIII’

FUNCHAL BAROQUE ENSEMBLE com a solista CARLA MONIZ

Sara Faria, Carla Abreu - Flautas de bisel

Daniel Cuchi, Hugo Teixeira – Oboés

Adela Hyskova, Sandra Sá – Violinos

Marta Morera – Viola

László Szepesi – Violoncelo

Yurii Omelchuk – Fagote

Gábor Bolba - Contrabaixo

Giancarlo Mongelli - Cravo e Direção musical

SOLISTA Carla Moniz – Soprano