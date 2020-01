Museu Etnográfico da Madeira recebe oficina ‘Cestaria em papel’

No Museu Etnográfico da Madeira, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, teve início, esta quinta-feira, 23 de Janeiro, a oficina ‘Cestaria em papel’, em parceria com a turma F do 7.º Ano da Escola Padre Manuel Álvares..

Promovida no âmbito do projecto ‘Museu Sustentável’ e da exposição temporária do museu ‘A arte de trabalhar o vime: empalhar garrafões’, a oficina tem como objectivos valorizar e sensibilizar para a importância da preservação do Património Imaterial e consciencializar para a necessidade de reutilizar materiais.

A primeira oficina aconteceu, esta quinta-feira, e contou com o artífice Fernando Humberto de Castro, cesteiro de profissão. Dividida em três sessões, nos dias 30 de Janeiro e 6 de Fevereiro, caberá aos participantes a construção de um cesto, utilizando como matéria-prima, o papel.

O Museu Etnográfico tem patente ao público até 19 de Julho, a exposição temporária ‘A arte de trabalhar o vime: empalhar garrafões’. A entrada é gratuita.