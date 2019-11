Museu Etnográfico da Madeira é “invulgarmente activo” na divulgação da cultura regional

Teresa Brazão, directora regional da Cultura, salientou ontem, na Ribeira Brava, a importância do Museu Etnográfico da Madeira no desenvolvimento, na protecção e na divulgação do património etnográfico.

Considerou “uma coisa extraordinária” a forma como este museu trabalha em prol da etnografia da Madeira, considerando-o “invulgarmente activo” na divulgação da cultura, através de exposições e livros que têm ajudado a “preencher uma lacuna na atenção que temos de dar a estes assuntos relacionados com a identidade cultural madeirense”.

As declarações da directora regional da Cultura foram proferidas no decorrer do lançamento da edição n.º 3 de ‘Cadernos de Campo’, um projecto editorial que visa trazer a público, o resultado do trabalho de investigação feito por este museu sobre as Festas e Romarias da Madeira.

A nova publicação surge depois de ‘Artefactos em cana vieira’, em 2017, e ‘Traços de madeira: a arte de embutir’, em 2018, e resulta do estudo e registo das festas e romarias, testemunhos de uma das mais ricas manifestações da cultura popular madeirense.

O Livro com textos, fotografia e ilustrações da autoria dos Técnicos do museu, pretende divulgar testemunhos do Património Cultural Material e Imaterial recolhidos ao longo de 20 anos.