Museu de História Natural do Funchal promove sessão de cinema

O Museu de História Natural do Funchal promove esta sexta-feira, dia 29 de Março, pelas 18h30, em parceria com a Associação Rede Ex-Aequo, o Núcleo LGBTI Madeira e o projecto Screenings – Madeira Film Festival, a exibição do filme Girl, do realizador Lukas Dhont, que será seguida de uma conversa moderada pela jornalista Sofia Lacerda, e onde estará presente o vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Juventude na Câmara Municipal do Funchal.

A iniciativa, dedicada ao tema da transexualidade, surge no âmbito de um projeto educativo e de cidadania promovido pelo Departamento Municipal de Ciências e de Recursos Naturais, que visa a sensibilização e aproximação da comunidade a temáticas associadas ao Homem, à Natureza e à Ciência. O evento é de entrada livre, mediante inscrição prévia através de email ou contacto telefónico 291 211 039.