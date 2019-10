O Grupo Coral do Arco da Calheta organiza, nos dias 2 e 3 de Novembro, o I Festival de Grupos Corais da R.A.M. João Victor Costa.

O evento decorrerá no auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, pelas 16 horas, e contará com a participação de 10 grupos corais de diferentes localidades da região.

A entrada é gratuita.