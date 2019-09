MUDAS acolhe primeira exposição de Ana Pérez-Quiroga na Madeira

MUDAS ACOLHE PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE ANA PÉREZ-QUIROGA, NA REGIÃO

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, esta tarde, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea, na Calheta, na Cerimónia de Inauguração da Exposição “¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de un cotidiano”, da autoria de Ana Pérez-Quiroga. Uma mostra que resulta de uma residência artística realizada no Museu, integrada na III Temporada do MUDASHOTsummer, que se assume como a primeira exposição individual desta consagrada artista plástica portuguesa na Região. Artista que, em 2014, foi distinguida com o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores - SPA, para a melhor exposição de Artes Plásticas.

Uma Exposição que, segundo Paula Cabaço, “vem confirmar não apenas a aposta na qualidade e diferenciação que o Governo Regional tem vindo a desenvolver ao nível dos seus diferentes espaços Museológicos mas, também, o facto do MUDAS ser um Museu de Arte Contemporânea que simultaneamente serve de inspiração e de residência artística a muitos artistas, com resultados extraordinários como este a que temos, agora, a oportunidade de assistir”.

Extraordinária é, também, a crescente afirmação do projecto MUDASHOTsummer – na qual esta Exposição se integra – programação essa “que, arrojada, tem vindo a ser complementar e a estimular a própria dinâmica do MUDAS, a sua abertura ao exterior e à comunidade local mas, também, a sua capacidade de chegar a diferentes públicos”, frisou a Secretária Regional, lembrando que este Museu “praticamente duplicou as suas entradas desde que abriu, em 2015 e que, só nas três edições do MUDASHOTsummer, já envolveu cerca de 4.000 pessoas”.

“¿De que casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de un cotidiano” é um projeto de investigação e materialização artística sobre um fenómeno sociopolítico da História de Espanha: o exílio de 2895 crianças republicanas na União Soviética, devido à Guerra Civil espanhola, o impacto que a invasão alemã da URSS durante a II Guerra Mundial teve nestas crianças e os 19 anos passados na URSS até ao regresso a Espanha (1937-1956).

“Sendo um fenómeno da História de Espanha, tem ligações ao nível da História da Europa e do Ocidente, mas tem, também, um cariz autobiográfico, dado que a minha mãe e tia integravam este grupo de crianças exiladas”, revelou, na ocasião, a artista.

Acresce referir que Ana Pérez-Quiroga, doutorada em Arte Contemporânea, mestre em Arte e licenciada em Escultura, expõe regularmente desde 1999 em Portugal e no estrangeiro. Trabalha com instalação, objectos, fotografia e performance, e as suas temáticas centram-se no quotidiano e seu mapeamento, a importância dos objectos e problemáticas de género.