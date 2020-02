Moda e Jazz nas propostas do roteiro desta sexta-feira

A Orquestra de Jazz do Funchal realiza esta noite, às 21 horas, o seu concerto de estreia, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A formação é composta por uma nova e talentosa geração de instrumentistas madeirenses, sob a direcção artística de Francisco Andrade e Alexandre Andrade, músicos e professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode.

Neste espectáculo de estreia, haverá a oportunidade de assistir à interpretação do repertório clássico de Big Band do grande Count Basie.

A entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço.

Se prefere moda, saiba que arrancou hoje a nova edição do Funchal Noivos & Festas, no Pestana Fórum Casino, com a participação de vários expositores ligados ao segmento das festas e dos casamentos.

Para esta primeira noite de desfiles, as propostas de passerelle arrancam às 21 horas, com um desfile colectivo dos criadores e as tendências de Miguel Pestana Alfaiataria.

Segue-se as propostas da empresa CS Flowers Design e da Tulipa Loja de Flores.

Às 21 30 é a vez do desfile individual da loja Núpcias by Michelle, na vertente dos fatos de noivo, encerrando com as propostas individuais de Michelle Reis, feitas no Atelier da loja Núpcias by Michelle.