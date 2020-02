A XV edição do Mercado Quinhentista de Machico, marcada para os dias 5, 6 e 7 de Junho, realiza-se sob o tema ‘No espesso negrume’, a expressão utilizada por alguns cronistas da época para descrever o denso nevoeiro, muito negro, que avistaram na primeira viagem dos navegadores portugueses e que tantos espantos, conjeturas e medos suscitava.

O Mercado Quinhentista desenrolar-se-á em torno do que teria sido a ilha que os portugueses, primeiros povoadores, encontraram quando desembarcaram na baía de Machico, em 1419, e que proveitos a sua densa e virgem floresta Laurissilva oferecia.

Serão recordadas e recriadas as potencialidades económicas e geoestratégicas da ilha através da abundância de madeira, de água, o solo fértil e a sua localização.

“Não podemos, contudo, descurar as pressões que a ilha virgem, detentora de um ecossistema de características únicas, foi sofrendo ao longo destes seus 600 anos. Por isso, neste Ano Internacional da Fitossanidade é também objetivo da XV edição do Mercado Quinhentista consciencializar para a sustentabilidade do ambiente, para a conservação e a proteção dos recursos naturais, num contexto sociocultural que privilegie a promoção de um turismo sustentável”, revela a organização, destacando a história de descoberta, de levantar do chão e de preservação que servirá de base à viagem vivenciada nesta edição do Mercado Quinhentista organizada pela Escola Básica e Secundária de Machico.