Mercado da Penteada festeja São João até amanhã

As tradicionais festas de São João, organizadas pela Câmara Municipal do Funchal no Mercado da Penteada, decorrem até este domingo, 23 de Junho.

Ontem à noite, Miguel Silva Gouveia, presidente da Autarquia funchalense, marcou presença no evento e enalteceu, desde logo, “a excelente moldura humana, numa época em que as comemorações dos Santos Populares pontificam um pouco por toda a ilha”, tendo destacado o facto de as comemorações no Mercado da Penteada chegarem a cada vez mais funchalenses, com especial incidência para a população das zonas altas do Funchal.

“Os Santos Populares no Mercado da Penteada são um excelente exemplo de como a dinamização de eventos contribui para a preservação da nossa cultura e das nossas tradições, e para a revitalização do nosso património”, frisou o presidente.

As Marchas de São João contaram com a presença de cerca de 400 utentes dos Ginásios Municipais de São Martinho, de Santo António e da Barreirinha, dos diversos Centros Comunitários a cargo da empresa municipal SociohabitaFunchal, da Casa do Povo do Monte e da Associação Cultural e Recreativa do Galeão.

A animação musical e a degustação de petiscos tradicionais prosseguem hoje e amanhã. Conheça o programa:

Dia 22 de Junho - (sábado)

- Comes e bebes a partir das 16h;

- DJ Benjamim Rodrigues – 16h às 18h;

- Música Ambiente – 18h às 21h30;

- Miro Freitas – 21h30 às 22h30;

- Alternative Moments – 23h às 24h;

- DJ Benjamim Rodrigues – 24h às 02h.

Dia 24 de Junho - (domingo)

- Comes e bebes e animação entre as 16h e as 20h;

- Luís Mendonça – 16h às 18h;

- Amigos da Música – 18h às 20h.