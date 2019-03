Mar inspira 13.ª edição do Fórum Madeira Fashion que arranca a 5 de Abril

A 13.ª edição do Fórum Madeira Fashion está marcada para os dias 5 e 6 de Abril, no Funchal, sob o tema do Mar que inspirou toda a envolvência de um evento que é sempre muito aguardado pelo público.

Serão dois dias de moda para apresentar as novas colecções das lojas do Fórum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, que voltará a trazer à Região figuras nacionais bem conhecidas da moda e da televisão portuguesa.

Em preparação está um ‘show’ que mistura moda e muita animação.

O primeiro dia do espectáculo será, como tem sido hábito, para o ‘Stars Fashion Show’ , onde as crianças, cerca de 60 promissores nomes da moda do futuro, estarão em evidência na passerelle. O desfile dos adultos que juntará no mesmo palco modelos madeirenses com figuras públicas nacionais está marcado para o dia 6 de Abril.

Mariana Sousa volta a ser responsável pelos bastidores e todo o styling do evento que voltará a marcar um fim-de-semana de moda na Madeira.