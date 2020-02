Madeirense Márcio Amaro actua esta quinta-feira nos Estados Unidos

O cantor madeirense Márcio Amaro está nos Estados Unidos, onde irá realizar uma série de espectáculos. O primeiro acontece já esta quinta-feira, no Portuguese American Center ‘Os Azui’, em Lowell, estando integrado no ‘Dia das Amigas’, uma espécie de ‘Dia da Mulher’, que é assinalado com pompa a circunstância naquele país.

Já, no sábado, dia 8 de Fevereiro, o artista, natural da Camacha, irá subir ao palco do Café Restaurante Avenida, em Newark.

Romântico por natureza, o cantor, natural da Camacha, irá animar a Noite de São Valentim de inúmeras pessoas, primeiro a 14 de Fevereiro, no Hudson Portuguese Club e depois, a 15 de Fevereiro, no Ward Five Club, em Tounton.

Depois destes espectáculos, Márcio Amaro viaja para o Canadá para actuar em Main Hall Europa Catering, Toronto.

Terminada a sua estadia no Canadá, o cantor madeirense ruma para a Austrália, onde tem agendados três concertos, no Portugal Madeira Club, em Sydney, Casa do Benfica, em Marrickville e no South Coast Portuguese Association, em Wollongong.

No mês de Abril, já na Madeira, Márcio Amaro tem na agenda um rol espectáculos.