Madeira acolhe 5.º Encontro Normal com a Diferença

Está a decorrer na Madeira, o 5.º Encontro Normal com a Diferença, uma espécie de residência artística que reúne cerca de 20 intérpretes e criadores com e sem deficiência, para proporcionar experiências, olhares e reflexões sobre diferentes formas de criação, expressão e comunicação. Trata-se de uma acção intensiva com profissionais, maioritariamente da área da dança e também de outras áreas artísticas, como a música, o teatro, o vídeo, a performance e a literatura.

A iniciativa é organizada pela Companhia Clara Andermatt (ACCCA) e o Dançando com a Diferença, desde 2014, sob a orientação de Clara Andermatt e Henrique Amoedo.

Os encontros já decorreram nos Estúdios da ACCCA - Lisboa (2014), no Teatro Viriato – Viseu (2015), n´O Espaço do Tempo / Convento da Saudação – Montemor-o-Novo (2016) e no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira (2014 e 2019), com o apoio das respectivas entidades.

Cada edição do Encontro Normal tem em discussão um tema central. Nesta edição, o foco incide sobre as possibilidades da escolha, a tomada de decisões e a autodeterminação. “O PENSAR, o FAZER e o AVALIAR, são conceitos que estão a acompanhar os participantes ao longo destes dias”, slaieta a organizaçãoa través de comunicado.

O Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, abriu as portas às actividades esta segunda-feira O dia começou com uma visita guiada pela directora Márcia Sousa ao acervo permanente e à exposição temporária.

O Encontro Normal com a Diferença, uma co-criação de ambas as companhias, é financiado pela Direcção Geral das Artes.