No âmbito das comemorações dos 600 Anos das Ilhas da Madeira e Porto Santo, o Governo Regional, através da Secretaria de Turismo e Cultura promove este sábado, 18 de Janeiro, às 18 horas, na Sala de Exposições do Atlanticulture Center, Fórum Machico, a exposição ‘Imagens e Memória do Concelho de Machico’, com a curadoria do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Depois da Calheta, Câmara de Lobos e São Vicente, esta é 4.ª exposição inserida nos 600 Anos, desta vez, dedicada ao concelho de Machico.

Nesta mostra, será exibido um vasto conjunto de antigas fotografias alusivas ao concelho, captadas desde 1860-1870 até aos anos 70 do século XX.

As imagens utilizadas integram a Colecção Fotográfica do Arquivo Regional e o acervo do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s.

A inauguração da exposição conta com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.