Livros, exposições, jogos e estreias cinematográficas esta quinta-feira na Madeira

O DIÁRIO reúne aqui as propostas culturais e de animação que poderá usufruir esta quinta-feira, dia 7 de Março, na Madeira.

Estreias nos cinemas do Funchal

‘Capitã Marvel’, a comédia ‘Uns Pais do Pior’ e a fita portuguesa ‘Snu’ são as três estreias cinematográficas.

‘Tertúlia - Ontem! Hoje!’

Pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, decorre a ‘Tertúla - Ontem! Hoje!’ para comemorar o Dia Internacional da Mulher, numa organização da Assembleia Municipal do Porto Santo

‘Contra Luz dos Palcos’ - Exposição de Fotografia

‘Contra Luz dos Palcos’ é a exposição de fotografia da autoria de Júlio Silva Castro. A inauguração acontece às 18 horas, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Dr. Why - The Village Pub - Caniço

Mais uma sessão do famoso jogo quiz Dr. Why, desta vez no Caniço. O teste às capacidades de cultura geral começa às 21 horas.

Lançamento do livro ‘Na Toada da Vida’

Gisela Dias da Silva apresenta esta quinta-feira, no Museu de Electricidade Casa da Luz, o livro ‘Na Toada da Vida’. A sessão começa às 18h30.