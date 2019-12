Livro de fotografia mostra Madeira vista do céu

‘Madeira Vista do Céu - From the Sky’, é o título do novo livro de fotografia do fotojornalista madeirense Gregório Cunha, que retrata as mais belas paisagens da Madeira e Porto Santo captadas unicamente com drone.

O livro -- que já se encontra à venda na FNAC Madeira e irá chegar em Janeiro às livrarias do continente -- será apresentado na próxima quinta-feira, dia 19 de Dezembro, no Salão Nobre da Assembleia Regional, pelo vice-reitor da UMa - Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

A obra, constituída por 260 páginas, está divida em 11 capítulos correspondentes aos municípios da Região autónoma da Madeira, e reúne 180 imagens captadas inteiramente com recurso a drone com a temática de paisagem intercaladas com fotografias de acções humanas do quotidiano da Madeira e Porto Santo. Contém ainda pequenos e informativos textos introdutórios sobre cada município e um resumo histórico sobre a Madeira.

De referir ainda que se trata de uma publicação bilingue, com textos em português e em inglês, em formato panorâmico (30 cm x 23 cm) e com acabamento em capa dura.

Sobre o autor

Gregório Cunha é fotojornalista desde 1991, trabalhando como ‘freelancer’ para diversos jornais, agências de notícias e revistas de âmbito nacional e internacional, colaborador permanece do jornal Público, semanário Expresso, revista Sábado e da agência de noticias Lusa, estando ainda representado no banco de imagens Getty Images. Foi redator e fotojornalista de jornais regionais e colaborou com agências internacionais, como a A.P. Associated Press ou a A.F.P. Agence France-Presse. Licenciado em Arte e Multimédia pela Universidade da Madeira e com pós-graduação em Gestão Cultural, é ainda membro do corpo voluntário de ajuda humanitária da União Europeia, EU Aid Volunteers, tendo participado em missões humanitárias como especialista de comunicação e visibilidade internacional. De momento também é consultor de gestão de arquivos digitais e

desenvolve projectos multimédia com realidade virtual em fotografia a 360 graus.