Livro ‘A Mulher que Venceu Don Juan’ apresentado este sábado na Câmara do Funchal

Os Paços do Concelho do Funchal acolhem este sábado, dia 15 de dezembro, pelas 11h, a apresentação do livro “A Mulher que Venceu Don Juan”, da autoria de Teresa Martins Marques, e que contará com a presença da Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género na Câmara Municipal do Funchal, e de Luísa Paolinelli.

“A Mulher que Venceu Don Juan” resulta de um relato real de violência doméstica numa classe socialmente elevada, e a abordagem da violência nas relações, tema central do romance, feita com sensibilidade e profundo realismo, tem feito deste livro um símbolo da luta contra a violência doméstica ao longo dos últimos anos.

Teresa Martins Marques é doutorada em Literatura e Cultura Portuguesas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo investigadora integrada no CLEPUL e é considerada uma das maiores ensaístas da literatura portuguesa contemporânea. “A Mulher que Venceu Don Juan” está na lista dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para o Ensino Secundário.

A apresentação do livro no Funchal insere-se no Plano Municipal para a Igualdade de Género e pretende ser um momento de conversa, de troca de experiências e de histórias de vida, mostrando como a literatura pode ter um papel importante na mudança de comportamentos.