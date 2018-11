Lançamento da obra ‘Cosmopolis, Da Ética Ambiental a uma Ecologia espiritual’ no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco convida o público em geral para o lançamento da obra ‘Cosmopolis, Da Ética Ambiental a uma Ecologia espiritual’, da autoria do escritor e investigador madeirense Miguel Santos.

A obra compila e desenvolve ensaios e artigos publicados pelo autor em vários órgãos da imprensa regional e nacional e versa sobre as temáticas relevantes da ética ambiental e ecologia, com ênfase em soluções práticas.

De notar ainda que a obra foi autoeditada através de uma inovadora campanha de crowdfunding, não muito comum na nossa Região.

O lançamento ocorrerá amanhã, nas instalações do Museu, entre as 19 horas e as 20h30.