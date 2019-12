Julia Ochôa eleita Princesa do Festival Riga Symphony na Letónia

A madeirense Julia Ochôa foi hoje eleita princesa do Riga Symphony, o Festival de música que aconteceu por estes dias na Letónia.

Este prémio junta-se ao segundo lugar alcançado pela jovem cantora neste Festival, com a interpretação das músicas ‘Canção do Mar’ de Dulce Pontes e ‘I Have Nothing’, de Whitney Houston.

Fruto desta participação que muito prestigia o percurso de Júlia Ochôa, a madeirense recebeu convites para actuar em Itália, Israel, Rússia e Ucrânia, tendo também sido convidada a representar Portugal no Festival de Princesas do Mundo que se realiza na Bulgária.