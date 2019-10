José Tolentino Mendonça revela Biblioteca Apostólica Vaticana em visita guiada

‘O Bibliotecário do Papa’ é o nome do novo episódio do ‘Linha da Frente Especial’, programa da RTP1 que será transmitido hoje às 21 horas no canal público de televisão. Nesta reportagem o jornalista Vítor Gonçalves foi conhecer a Biblioteca Apostólica Vaticana, uma visita conduzida pelo madeirense Dom Tolentino Mendonça, no próximo sábado nomeado cardeal no Consistório a decorrer no Vaticano.

Este programa será uma oportunidade para ficar a conhecer “uma das bibliotecas mais antigas e belas do mundo”, bem como documentos, manuscritos e livros sobre Portugal que fazem parte da Biblioteca e revelam dados novos sobre a história das Descobertas, promove o canal televisivo.

A imagem de ‘O Bibliotecário do Papa’ é de Carlos Pinota, a edição de Vanessa Brízido.