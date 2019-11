João Carlos Abreu recebe Prémio Europeu Lorenzo il Magnifico 2019 em Florença

João Carlos Abreu, ex-Secretário do Turismo e Cultura da Madeira é um dos distinguidos com o Prémio Europeu Lorenzo il Magnifico 2019, atribuído pela Academia Internacional Medicea, de Florença, Itália, pelo trabalho desenvolvido durante anos em prol da Cultura e do Turismo, com reflexos na Comunidade Europeia.

A cerimónia está marcada para o próximo dia 16 de Novembro, no Palazzo Vecchio de Florença, na presença de centenas de convidados.

Recorde-se que o ex-governante foi um dos membros da Comissão dos Roteiros Culturais das Regiões Periféricas da Europa e esteva na base da criação da fundação do Centro de História do Atlântico, entre outras. As suas intervenções nas Universidades de Turim, Sapienza de Roma e Instituto Oriental de Nápoles foram exaltadas pela forma como apresentou a cultura, na sua importância, não só como humanização dos povos, mas também como veículo de aproximação dos mesmos.

Nos anos 90, apresentou no Museu Canário, em Las Palmas, um trabalho em que chamava a atenção para a degradação do ambiente e os perigos que daí advinham, um flagelo para a humanidade.

No mesmo sentido, escreveu uma carta aos autarcas madeirenses apelando para a defesa do ambiente, chamando a atenção para as cores das casas e a desordenada construção de muitas delas.

Entre os distinguidos com este Prémio Europeu estão Simone Veil, Primeira Mulher Presidente do Parlamento Europeu, Humberto Eco, escritor, Giulio Argan, Crítico de Arte, Oscar Niemeyer, arquitecto, António Zichichi, físico, Dario Fo, Prémio Nobel da Literatura 1997, Carlo Rubbia, Prémio Nobel da Física, Eugene Ionesco, dramaturgo e escritor, Antonio Tabucchi, escritor, Marcel Marceau, actor francês, Peter Ustinov, actor russo, e muitas outras personalidades de relevo no mundo das letras, das artes, do cinema e do teatro que, com os seus contributos, enriqueceram as sociedades.

João Carlos Abreu é o primeiro português distinguido com este prémio e faz-se acompanhar de uma comitiva de 18 pessoas de diversas entidades oficiais.

Por coincidência, receberá também este Prémio o prestigiado Arquitecto italiano, Nicola Bramante, grande amigo da Madeira, ex-Professor Universitário, com uma acção notável na área da recuperação do Património italiano na América Latina. Como Adido Especial nas Embaixadas da Itália na Argentina e na Venezuela, ele desenvolveu um trabalho intenso e muito enriquecedor nos diversos países da referida área. Na mesma ocasião será apresentado um seu livro sobre a Emigração.