Inscrições abertas para o próximo capítulo Ilhéstico

No próximo sábado, dia 19 de Outubro, a Porta 33 dá seguimento a um novo capítulo do ‘Ilhéstico’, intitulado ‘O fio da(s) memória(s)’.

Trata-se de um percurso guiado pela mediadora cultural Catarina Claro, a partir da Porta33, que propõe uma visita ao Museu Quinta das Cruzes, Casa Museu Frederico de Freitas, Torre da Câmara Municipal do Funchal e ao Atelier Patrícia Pinto. Três horas (das 10 e as 13 horas) que convidam a “ver de perto os lugares de sempre, a partir da arte contemporânea”.

O evento destina-se ao público em geral, a partir dos 7 anos.

O custo é de 5 euros para uma pessoas e de 3 euros por pessoas para duas ou mais pessoas; as crianças até aos 12 anos não pagam.

As inscrições já estão a abertas e podem ser efectuadas na Porta 33, de terça a sábado, entre as 16 e as 20 horas, via email:[email protected] ou por telefone (91 616 57 20).

De referir que actividades realizam-se a partir de um número mínimo de cinco pessoas e até o limite máximo de 20 participantes, mediante inscrição prévia até 24 horas antes.

É ainda aconselhado o uso de roupa e calçado confortáveis.