Foi apresentada a III edição do concurso Rimando com o Feiticeiro da Calheta pelo presidente do Cedecs, Eugénio Perregil, e pelo diretor da escola do Lombo do Guiné, Arlindo Carvalho, sendo uma organização do Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação , Cultura e Social e da Delegação Escolar da Calheta.

O objectivo deste concurso é incentivar ao conhecimento da obra poética de João Gomes de Sousa, mais conhecido por Feiticeiro da Calheta e levar o gosto pela criação poética e pelo incentivo à leitura do poetas madeirenses.

O presente concurso tem três categorias: uma até aos 12 anos, outra, dos 12 anos até aos 18 anos e a última para mais de 18 anos e aos três melhores trabalhos de cada categoria terão direito a vários prémios, sendo um deles uma viagem ao Porto Santo uma oferta da Porto Santo Line. O concurso é aberto a toda a comunidade residente no arquipélago da Madeira.

A entrega dos trabalho deve ser realizada até o dia 17 de Junho, através do email: [email protected] .

No dia 8 de Julho serão divulgados os vencedores do concurso é realizada uma exposição com os poemas e conta com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.