Grupo de Folclore da Boa Nova lança amanhã sexto Caderno da Colecção ‘O Trilho’

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova prepara-se para lançar o sexto Caderno da Colecção ‘O Trilho’, intitulado ‘O Folclore da Madeira’, da autoria de Eduardo Antonino Pestana, Compilação, Introdução, Epílogo e Glossário de Danilo José Fernandes, edição do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

A apresentação decorrerá amanhã, 17 de Dezembro, pelas 18h30, no Auditório de Centro Cívico de Santa Maria Maior. Antes, às 18 horas, será inaugurada a 1.ª Fase da Sinalética, Catalogação e Contextualização do Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’, sediado no referido centro.