Governo Regional reitera compromisso a favor do folclore

Na abertura do ‘Funchal Folk’, que neste fim de tarde teve lugar no Largo do Colégio, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, em representação do Governo Regional, elogiou a organização do evento, reiterando o compromisso do executivo em nome do folclore e da etnografia regional.

Um compromisso que se materializa diariamente, tanto através dos apoios que são dados às associações, como mediante a aposta, decisiva, na maior valorização e projecção do folclore nos diferentes cartazes de animação turística. Uma presença reforçada na animação do destino que Paula Cabaço considera fundamental, “até pela diferenciação que representa e em nome da autenticidade para a qual contribui, satisfazendo os turistas que nos visitam e que procuram, cada vez mais, experiências únicas e assentes na identidade dos locais que escolhem para as suas estadias”.

Paula Cabaço que relembrou, ainda, na sua intervenção, o apoio que o Governo Regional tem providenciado à AFERAM na pesquisa, investigação e catalogação das boas práticas associadas ao folclore, na Região – um trabalho que assume a maior importância para que estas manifestações sejam sempre marcadas pela autenticidade e rigor histórico – tendo agradecido, publicamente, o contributo da população na preservação dos nossos costumes, usos e tradições.