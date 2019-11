GNR lança livro ‘Guardoo, O Anjo da Guarda’ no Porto Santo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou, esta sexta feira, ao final da tarde, um livro, nos Paços do Concelho do Porto Santo, que contou com a presença de várias entidades oficiais e militares.

‘Guardoo, o Anjo da Guarda’ é o título desta obra de Ana Sofia Cruz, que fala “sobre os valores da humanidade e sobre a Guarda Nacional Republicana”.

O objectivo, explica a autora, é de “mostrar à população as valências da GNR, para que assim a comunidade fique a saber a conhecer como trabalhamos. Dizer à população que nós temos uma intenção de prevenir, em vez de sermos repressivos”.

Quanto ao trabalho que esta força tem desenvolvido na ilha dourada, Ana Sofia Cruz disse ao DIÁRIO que a GNR tem “uma função mais fiscal na ilha do Porto Santo”, uma vez que se trata de uma zona “muito calma”.