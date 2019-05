Galeria Marca de Água reforça programação com eventos e parcerias em Junho

Junho será um mês de novas exposições, visitas orientadas, oficinas criativas e protocolos na Galeria de Marca de Água.

No seguimento de uma parceria, iniciada na última semana, com a artista Filipa Venâncio a Galeria dá continuidade às visitas orientadas à exposição ‘Playground’. Assim, estão já agendadas para os próximos dias, mais visitas orientadas pela artista seguidas de oficinas criativas, nos dias 27 e 30 de Maio e 13 de Junho, com início às 16h30.

De referir que no âmbito exposição de Filipa Venâncio foram já realizada nove visitas orientadas, nove oficinas de desenho e uma conferência, envolvendo mais de 500 visitantes.

A directora artística, Raquel Fraga, justifica o sucesso da programação, realçando que “a principal razão apontada para adesão do público ao conjunto das iniciativas deve-se à valorização do papel dos serviços educativos, intimamente relacionados com a qualidade das obras expostas”.

Ainda no âmbito do reforço desta programação, no próximo dia 4 de Junho, pelas 14 horas, a Galeria Marca de Água irá acolher no recinto exterior da galeria uma exposição dos trabalhos de expressão plástica desenvolvidas por alunos de sete escolas do 1º ciclo e infantários.

Esta iniciativa intitulada “Palmo e meio - Sensibilização sobre Voluntariado a escolas de 1º ciclo e Infantários”, é realizada em parceria com a Casa do Voluntário, entidade coordenadora do projecto e que tem vindo a promover várias actividades com as escolas parceiras. A abertura desta mostra contará com a presença de várias entidades oficiais.

De destacar igualmente que, no próximo mês, a Galeria Marca de Água irá celebrar um protocolo com o ISAL, no ano em que a instituição de ensino superior comemora o seu trigésimo aniversário. Ambas instituições irão celebrar um protocolo de doação de acervo documental e bibliográfico, que contemplará a doação de uma colecção de livros e catálogos de grandes exposições de artistas contemporâneos, para que os alunos possam, também deste modo, ter maior acesso ao universo da arte.

Já a 27 de junho, pelas 18h30, a galeria Marca de Água prossegue com a programação, inaugurando uma nova exposição individual, desta vez do artista plástico madeirense Paulo Sérgio Beju, que ocupará os três andares da galeria com uma nova intervenção artística.

Também para o mês de Junho está previsto ter início na Marca de Água um ciclo de tertúlias co-organizadas com o Diário de Notícias.