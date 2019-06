Funchal mantém espectáculos de Teatro Nacional nos próximos anos

A Vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente na cerimónia de apresentação da Rede Eunice Ageas, que decorreu no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Criada em 2016, em honra da actriz Eunice Muñoz, para disseminar pelo país o que de melhor se faz no Teatro Nacional, a Rede Eunice foi agora rebaptizada, com o apoio do Grupo Ageas Portugal, no sentido de continuar a crescer.

O Funchal foi um dos três Municípios do país escolhidos para fundar a rede, para as suas três primeiras temporadas artísticas, numa “aposta revestida de grande orgulho, quer para o Teatro Municipal Baltazar Dias, quer para toda a Região Autónoma da Madeira”, salientou Madalena Nunes, assegurando um “balanço fantástico” e a continuidade do Funchal como parceiro do Teatro D. Maria II na “promoção do seu catálogo de espectáculos ao longo dos próximos anos”, havendo “interesse em que a parceria continuasse num novo formato”, tal como aconteceu.

Segundo a vereadora da cultura, nos últimos três anos, esta parceria “permitiu proporcionar aos funchalenses um reforço da oferta teatral de qualidade, com 9 espectáculos, 12 recitais, 2 workshops e mais de 3 mil espectadores só no seu âmbito. Números que “deixam bem evidente a importância de um projecto como este para a descentralização da cultura do nosso país”.

A escolha do Baltazar Dias para ser um dos três teatros do país a inaugurar a rede foi “determinante para o desenvolvimento do panorama cultural regional e foi feita através de concurso público, estando directamente relacionada com tudo o que tem sido feito para revitalizar o teatro na cidade ao longo dos últimos anos, seja a nível de infraestruturas, de eventos e, naturalmente, de opções para o cartaz, o que muito nos dignifica”, enalteceu Madalena Nunes.

Ainda segundo a vereadora, o Teatro Municipal aumentou, neste período, o seu número de espectadores, registando uma média de ocupação da sala acima da média nacional.

A despedida do Baltazar Dias da Rede Eunice acontecerá no próximo dia 21 de Junho, pelas 21 horas, com o espectáculo ‘Quarto Minguante’.