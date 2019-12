‘Funchal Folk - Arraial do Mundo’ torna-se membro da Associação CIOFF Portugal

O ‘Funchal Folk - Arraial do Mundo’, organizado pelo Grupo de Folclore MonteVerde, acaba de ser integrado na Associação CIOFF Portugal - Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, depois de ter superado a terceira avaliação desta associação realizada no passado fim-de-semana, na Madeira.

Com base nesta avaliação positiva, o Funchal Folk passou a ser o 13.º Festival CIOFF a nível nacional e o primeiro a ter lugar na Ilha da Madeira.

O ‘Funchal Folk - Arraial do Mundo’ nasceu em 2018, integrado nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal, sendo a ‘Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio’, realizada na Praça do Povo, o seu principal evento.

Desde a realização da I Gala, em 2011, passaram pelo palco deste certame, cerca de 1.500 pessoas de grupos das diferentes regiões de Portugal e de 22 países, que difundiram as suas culturas e tradições através das apresentações aos madeirenses e turistas na cidade do Funchal.

Recorde-se que o Grupo de Folclore MonteVerde se encontra associado ao CIOFF desde 2013. Em 2016 iniciou o processo de candidatura da referida Gala a Festival CIOFF, tendo passado por três avaliações realizadas em 2017, 2018 e recentemente, em 2019.

De acordo com o Grupo madeirense Monteverde, uma das principais regras desta Associação é a permanência de pelo menos cinco grupos internacionais durante cinco dias, sendo todas as despesas de alojamento, alimentação e transportes suportadas pelo grupo organizador do festival.

Desta forma, com a atribuição desta chancela de qualidade, o ‘Funchal Folk - Arraial do Mundo’ traz uma maior dinamização ao Funchal, impondo-se como “um dos eventos a destacar no rico cartaz turístico e cultural que a cidade tem para oferecer” refere o Grupo madeirebnse MonteVerde